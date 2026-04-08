Drei Rezepte aus dem neuen Buch von Martina und Moritz

Zubereitung: Den verlesenen, geputzten Löwenzahn mehrmals waschen. Speck in feine Streifchen schneiden und in einer Pfanne ausbraten. Das in halbzentimeterkleine Würfel geschnittene Brot mitrösten. Sobald es knusprig ist, die Kürbiskerne und die grob gehackten Haselnüsse zufügen und mitrösten. Löwenzahn (grössere Pflänzchen noch schnell halbieren oder vierteln) zum Servieren mit Essig umwenden, den heissen Pfanneninhalt darüberkippen und sofort auch das Öl. Rasch mischen, damit das heisse Speckfett die störrischen Löwenzahnblätter weicher macht. Auf Teller verteilen und sofort servieren, auf gar keinen Fall mehr stehen lassen.