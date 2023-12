Drei Rezepte für ein veganes Weihnachten

Die Arbeitsfläche leicht mit Mehl bestäuben und den Blätterteig darauf ausrollen. Pilzmasse in die Mitte des Blätterteigs geben und gleichmässig verteilen, dabei ca. 2 cm Rand freilassen. Die Portobello–Pilze in die Mitte nebeneinander in eine Reihe setzen. Die seitlichen Enden des Blätterteigs etwas kürzen und die Abschnitte in ca. 1 cm breite Streifen schneiden.