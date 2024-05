Drei Rückkehrer bei «The Voice of Germany»: Das sind die Coaches 2024

Die neuen Coaches für die nunmehr 14. Staffel von «The Voice of Germany» stehen fest. Wie ProSieben in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, werden 2024 wieder Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) auf den roten Drehstühlen Platz nehmen. Alle drei Coaches feiern damit ihr Comeback bei der beliebten Castingshow. Vierter im Bunde ist dieses Mal Sänger und Songwriter Kamrad (27) – für den «I Believe»–Interpreten ist es das erste Mal bei «The Voice of Germany».