Drei sommerliche It-Pieces für alle Fans klassischer Mode

Die Capri–Hose

Capri–Hosen erleben ein Comeback und sind ideal für Modefans, die eine Abwechslung zu Shorts suchen. Ihre knielange Form wirkt elegant und lässt sich wunderbar mit einer Seidenbluse oder einem leichten Stricktop kombinieren. Besonders beliebt sind in diesem Sommer Modelle in neutralen Farben wie Beige oder Navy. Wer dazu einfache Sandalen und eine schicke Korbtasche trägt, kreiert im Handumdrehen einen lässigen, aber dennoch eleganten Look.