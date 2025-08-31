Drei Spotify-Alternativen: Das haben andere Dienste zu bieten

Das Preismodell bleibt dabei im üblichen Rahmen: 10,99 Euro pro Monat im Einzelabo (zum Vergleich: Bei Spotify kostet der Single–Account 12,99 Euro) und 16,99 Euro im Familienabo. Studierende profitieren von einem ermässigten Tarif. Während Spotify mit einem werbefinanzierten Gratiszugang lockt, verzichtet Apple Music bewusst darauf und setzt stattdessen auf kostenlose Probezeiträume. Besonders für Menschen, die mehrere Apple–Geräte besitzen, bietet sich der Dienst an – vom nahtlosen Wechsel zwischen iPhone, iPad und Mac bis hin zur Sprachsteuerung mit Siri.