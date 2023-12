Drei Sprachen und Rituale: Motsi Mabuse über ihren Familienalltag

Motsi Mabuse: «Ich habe den besten Mann»

Seit 2017 ist Mabuse mit dem ukrainischen Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet, ihre Tochter kam im August 2018 zur Welt. Die Familie lebt in der Nähe von Frankfurt am Main, in Kelkheim betreiben Mabuse und Voznyuk eine Tanzschule. Zudem sitzt Mabuse seit 2011 in der Jury bei der RTL–Tanzshow «Let's Dance», wo sie 2007 zunächst noch als Profitänzerin anfing. Langeweile dürfte bei dem Paar also selten aufkommen, doch Mabuse sei «glücklich»: «Ich habe den für mich besten Mann an meiner Seite. [...] Wir haben dieselben Träume. Wir wollen arbeiten, erfolgreich sein und zusammen unser Leben geniessen. Evgenij beschützt mich, er ist einfach da.»