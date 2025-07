Drei Stunden Guns 'N Roses in Wacken: Fans sind skeptisch

Ein Auftritt in der Münchner Allianz–Arena von Guns 'N Roses Anfang Juli gab wenig Hoffnung: «Bist du deppert, hat der schlecht gesungen», heisst es etwa in der Überschrift der «Augsburger Allgemeinen» nach dem Konzert. Unter den YouTube–Videos der Tour, etwa in Yokohama, fällt das Urteil nicht besser aus – dort beschliessen viele Fans, dass sie sich keine Karten mehr für die Konzerte kaufen werden. Ganze Subreddits beschäftigen sich mit der Frage, ob Rose aufhören sollte, zu singen. Auch wenn hier und da ein Fan einwirft, dass der Rocker seine Stimme über die Jahre für seine Fans geopfert habe, sind sich die meisten Fans zumindest in den Internetforen einig, dass es Zeit wäre, das Mikrofon an den Nagel zu hängen.