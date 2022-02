«Drei Tage Schockstarre»: Schlagerstar Ute Freudenberg hat Parkinson

Weiter verriet sie, dass ein Arzt festgestellt habe, dass ihr Körper aufgrund eines fehlenden Gens keine Giftstoffe verarbeiten könne. «Und dann war ich mit einem Mann verheiratet, der zwölf Jahre lang in unserer Wohnung Schwerter restauriert hat und Möbel gebaut hat. Ich habe also zwölf Jahre lang in unserer Wohnung Holzschutzmittel eingeatmet.» Ihr Gehirn sei deshalb mit Schwermetallen vergiftet. «Und als ich dieses Bild gesehen habe vom Kopfscreening und du siehst die weissen Löcher in deinem Gehirn: Das macht keinen Spass.»