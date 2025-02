Merlin Sandmeyer und mehr

Drei Wochen vor Bundestagswahl: Prominente starten Kampagne gegen AfD

Mit der Kampagne «NICHTokay» wollen mehr als 50 Prominente aus dem Kulturbereich die Wähler dafür sensibilisieren, nicht die AfD zu wählen. Am Samstag erklärten Schauspieler wie Merlin Sandmeyer und Anneke Kim Sarnau in einem Videoclip, was hinter der Aktion steckt und was das Ziel ist.