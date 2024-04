Dreiecksbetrug: So funktioniert die Masche bei Amazon und Co.

Die Polizei Köln weist ausserdem darauf hin, dass in einem solchen Fall der Käuferschutz von PayPal unwirksam ist. Sie erklärt: «Dieser besteht nur, wenn man an die bei PayPal hinterlegte Adresse geliefert hat. Da das Handy aber in unserem Fall an der Haustür übergeben wurde, erlischt der PayPal–Schutz.»