Dressur-Star Isabell Werth trauert um ihren «Sparringspartner»

Dressurreiterin Isabell Werth (56) hat auf Instagram traurige Neuigkeiten verkündet: «Leider mussten wir Don Johnson, den Anführer unserer Rentnerband, wegen eines unheilbaren Beinbruchs einschläfern», erklärte sie dort zu einem Video, in dem «Jonny» mit anderen Pferden zu sehen ist.
«Ein ganz besonderes Charakterpferd»
Isabell Werth, die als eine der weltweit erfolgreichsten Reiterinnen gilt, schrieb in dem Beitrag weiter: «Lieber Jonny, Du warst ein ganz besonderes Charakterpferd, mein ‹Sparringspartner› über nahezu 15 Jahre, ein Tausendfüssler, der zum Modellathleten wurde.»
Die 56–Jährige fügte hinzu: Er sei immer zur Stelle gewesen, «wenn irgendwo eine Party gefeiert wurde, und immer für eine spezielle Tanzeinlage gut». Sie schliesst den Post mit: «Du bist Dir und uns bis zum Ende treu geblieben! Danke für die besonderen Momente und Jahre.»
Anteilnahme in den Kommentaren
In zahlreichen Kommentaren melden sich Fans und Follower unter dem Beitrag der achtfachen Olympiasiegerin zu Wort: «So ein wunderbares Video», heisst es dort an vielen Stellen. «Es ist so schön, wenn es den Rentnern bis zum Schluss so gut geht. Das tröstet hoffentlich ein wenig über den Verlust hinweg. Mein herzliches Beileid.» Ein anderer Follower schreibt: «Er kann sich glücklich schätzen, dass er bei dir gelandet ist und bis an sein Lebensende geblieben ist.»