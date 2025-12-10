Dressur-Star Isabell Werth trauert um ihren «Sparringspartner»

Anteilnahme in den Kommentaren

In zahlreichen Kommentaren melden sich Fans und Follower unter dem Beitrag der achtfachen Olympiasiegerin zu Wort: «So ein wunderbares Video», heisst es dort an vielen Stellen. «Es ist so schön, wenn es den Rentnern bis zum Schluss so gut geht. Das tröstet hoffentlich ein wenig über den Verlust hinweg. Mein herzliches Beileid.» Ein anderer Follower schreibt: «Er kann sich glücklich schätzen, dass er bei dir gelandet ist und bis an sein Lebensende geblieben ist.»