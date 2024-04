Drew Barrymore: Darum dürfen ihre Töchter noch nicht ins Rampenlicht

Drew Barrymore (49) selbst feierte im jungen Kindesalter bereits grosse Erfolge in Hollywood. Dadurch kennt sie aber auch die Gefahren, die es mit sich bringt, als Kinderstar in der Öffentlichkeit zu stehen. Daher ist die Schauspielerin und Produzentin derzeit nicht bereit, ihren beiden Töchtern zu erlauben, in ihre berühmten Fussstapfen zu treten. Das hat die zweifache Mutter jüngst in einem Interview mit «People» verraten.