Drew Barrymore hadert nach Kaiserschnitten mit ihrem Körper

Drew Barrymore (51) hat in ihrer Talkshow «The Drew Barrymore Show» offen über die körperlichen Folgen ihrer zwei Kaiserschnitte gesprochen. Dabei wurde die Schauspielerin ungewohnt emotional und kämpfte mit den Tränen.
Der Auslöser war die Geschichte einer Zuschauerin, die nach einer Gewichtsabnahme von rund 34 Kilogramm noch immer mit ihrem Körperbild kämpft und sich weiterhin nicht traut, enge Kleidung zu tragen. In der Schilderung erkannte Barrymore sich selbst. «Ich habe zwei Kaiserschnitte hinter mir und da unten ist mein Körper so kaputt, dass ich dauerhaft einfach viele verschiedene Hosentypen nicht tragen kann», antwortete die Schauspielerin sichtlich angefasst.
«Ich will nicht, dass das jemand sieht»
Barrymore schilderte weiter, wie unwohl sie sich teilweise in ihrem Körper fühlt: «Neulich war ich unterwegs und hatte dieses kürzere Shirt an und ich konnte meine Jacke nicht geschlossen halten. Und ich bin so herumgelaufen und dachte: ‹Ich will nicht, dass das jemand sieht.›»
Die 51–Jährige kann deshalb absolut nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn sich mit Kindern und einem vollen Alltag der Körper verändert. «Man wird älter und die Dinge sind einfach nicht mehr dieselben», so Barrymore. Ihre Zuschauerin sehe aber «einfach umwerfend» aus.
Ihre Töchter sind ihr Ansporn
Bei allen Unsicherheiten helfen Drew Barrymore aber ihre beiden Töchter Olive (13) und Frankie (11), die sie mit ihrem Ex–Mann Will Kopelman (47) hat. Die Mädchen ermutigen ihre Mutter, häufiger aus der modischen Komfortzone herauszutreten, berichtete sie. «Meine Tochter bringt mich dazu, mich anders anzuziehen. Und oft fühle ich mich dabei wirklich gut», so Barrymore.
Bereits in der Vergangenheit hatte die «Charlie's Angels»–Darstellerin offen über die Schwankungen ihres Körpers nach ihren zwei Geburten gesprochen und diese als «herausfordernde, aber wunderschöne Fahrt» bezeichnet. «Es ist ein wahres Wunder, dass ich diese beiden Mädchen bekommen durfte. Was auch immer also die Folgen für meinen Körper sein mögen – nur her damit!», schrieb sie 2020 auf Instagram.
Gleichzeitig gab sie zu, in manchen Momenten weinend vor ihrem Kleiderschrank gestanden zu haben, weil sie sich einfach nicht gut fühlte. «Wenn ich bei irgendetwas, das ich seit der Geburt meiner beiden Kinder gemacht habe, anständig aussah, dann habe ich mir das hart erkämpft», betonte sie.