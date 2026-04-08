Drew Barrymore hadert nach Kaiserschnitten mit ihrem Körper

Der Auslöser war die Geschichte einer Zuschauerin, die nach einer Gewichtsabnahme von rund 34 Kilogramm noch immer mit ihrem Körperbild kämpft und sich weiterhin nicht traut, enge Kleidung zu tragen. In der Schilderung erkannte Barrymore sich selbst. «Ich habe zwei Kaiserschnitte hinter mir und da unten ist mein Körper so kaputt, dass ich dauerhaft einfach viele verschiedene Hosentypen nicht tragen kann», antwortete die Schauspielerin sichtlich angefasst.