Drew Barrymore spricht über fehlende traditionelle Familiendynamik

Die Scheidung von Will Kopelman (46) ist neun Jahre her. In einer neuen Folge der «Drew Barrymore Show» sprach die Drew Barrymore (50) mit Moon Zappa (57) über deren Buch «Earth To Moon», in dem es darum geht, Eltern zu werden, ohne einen Fahrplan zu haben. Während die beiden über ihre Familiendynamik reden, erzählte die Schauspielerin von der Erziehung ihrer beiden Mädchen und ihre Sorgen als alleinerziehende Mutter.