Drew Barrymore spricht über ihre Angst vor Brustkrebs

Zu Beginn der Episode deutete Barrymore an, dass sie von Notaros Projekt persönlich berührt war. «Ich wollte ein bestimmtes Thema in dieser Show besprechen, und ich wusste nicht wie. Es ist sehr schwer, das anzugehen», sagte sie. «Aber nachdem ich eure Dokumentation gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht anfangen kann, an der Oberfläche zu kratzen, wegen dem, was ihr mutig genug, kühn genug und klug genug wart, in die Welt zu setzen.» Das gäbe allen mehr Selbstvertrauen.