Drew Barrymore wird 50: Mehr Leben als jedes Drehbuch

Barrymore lebte ihre Kindheit praktisch ohne Eltern in der High Society von Hollywood. Mit neun Jahren fing Barrymore selbst an zu trinken, im selben Jahr wurde sie von den Reagens ins Weisse Haus eingeladen. Mit zwölf Jahren war Madonna (66) Gast auf ihrer Geburtstagsparty, im selben Jahr kam sie beim Kokain an, mit 13 Jahren in der Entzugsklinik. Mit 15 Jahren brachte sie ihre erste Biografie «Little Girl Lost» heraus, im selben Jahr befreite sie sich von der Vormundschaft ihrer Eltern. Diese Jahre hätten sie grundlegend geändert, erklärte Barrymore 2003 der «Vanity Fair». Und weiter: «Auch wenn ich immer wieder Mist gebaut habe und auch weiterhin Mist bauen werde, habe ich mich sehr bemüht, an mir zu arbeiten, und ich bin mir über alles, was ich getan habe, wirklich bewusst.»