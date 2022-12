Dritte Staffel von «Emily in Paris»: Wie geht es für Emily weiter?

Am Ende von Staffel zwei bietet Emilys frühere Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 59) ihr einen Job in deren neuen Pariser Agentur an. Doch Emilys eigentliche Chefin Madeline (Kate Walsh, 55) will, dass die Marketingmanagerin bei Savoir und der Gilbert-Gruppe bleibt und stellt ihre eine Beförderung in Aussicht, wenn sie zurück in Chicago mit ihr arbeitet. Doch für Emily ist Paris längst nicht mehr ein «lustiges Auslandsjahr», sie hat sich ein Leben dort aufgebaut. Dazu gehört auch Gabriel (Lucas Bravo, 34), dem sie endlich ihre Liebe gestehen will. Doch der Koch ist indes wieder mit Ex-Freundin Camille (Camille Razat, 28) zusammengezogen. Schockiert von dieser Nachricht kontaktiert Emily Sylvie und sagt ihr: «Ich habe mich entschieden.»