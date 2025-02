Dritte Staffel von «Euphoria»: Ist Sharon Stone auch dabei?

Allerdings werden nicht alle Stars der Serie zurückkehren. Barbie Ferreira (28), die die Rolle der Kat Hernandez spielte, kündigte bereits 2022 ihren Ausstieg aus der Serie an. Auf Instagram schrieb sie damals: «Nach vier Jahren, in denen ich die ganz besondere und rätselhafte Figur Kat verkörpern durfte, muss ich mich mit Tränen in den Augen verabschieden. Ich hoffe, viele von euch konnten sich in ihr wiedererkennen, so wie ich es getan habe, und dass es euch Freude bereitet hat, ihre Reise zu dem Charakter zu sehen, der sie heute ist.»