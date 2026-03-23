Dritter Fall des Frankfurter «Tatort»-Teams feiert Quotenerfolg

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Mit etwas Verspätung durch die Wahlberichterstattung startete «Tatort: Fackel» am vergangenen Sonntag um 20:20 Uhr im Ersten, was der Quote jedoch nicht schadete.
Der neue «Tatort» aus Frankfurt am Main lockte 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen vor den Fernsehbildschirm. Das entsprach einem Marktanteil von 26,1 Prozent und bedeutete den Primetime–Sieg. Dahinter reihten sich laut den Zahlen der AGF Videoforschung die ProSieben–Quizshow «Wer stiehlt mir die Show?» (0,53 Millionen und 12,7 Prozent) und der Film «Wonka» (RTL, 0,37 Millionen und 7,6 Prozent) ein.
Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren fuhr der «Tatort: Fackel» einen Marktanteil von 33,8 Prozent ein. 8,62 Millionen Zuschauer schalteten ein, was laut «Digitalfernsehen» der ARD–Krimireihe sogar die zweitbeste Quote des Jahres bescherte. Das Kölner «Tatort»–Team holte mit «Die Schöpfung» am 11. Januar 9,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm und erzielte einen Marktanteil von 34,7 Prozent.
Im Mittelpunkt des «Tatort: Fackel» aus Frankfurt am Main mit Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) und Kollegin Maryam Azadi (Melika Foroutan) steht ein Hochhausbrand mit 13 Toten, der Jahre zurückliegt und dessen Ursache bis heute ungeklärt ist. Möglicherweise war billiges Dämmmaterial für den Brand verantwortlich, das entgegen den Vorschriften verwendet wurde. Ein Untersuchungsausschuss soll die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, doch das Verfahren droht ohne Ergebnis zu enden.
Auftaktfall mit dem renommierten Grimme–Preis ausgezeichnet
Rund 8,8 Millionen Menschen schalteten am 5. Oktober 2025 den Auftakt für das neue «Tatort»–Team aus Frankfurt ein (33,7 Prozent Marktanteil). Der Film «Tatort: Dunkelheit» wurde mit dem Grimme–Preis in der Kategorie «Fiktion» ausgezeichnet.
Nach dem starken Start hat sich der «Tatort: Licht» Ende November sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der wichtigen Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen ebenso den Quoten–Tagessieg geschnappt. Fast 8,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – und damit ein Marktanteil von 32,5 Prozent – sahen sich laut Daten der AGF Videoforschung im Ersten den zweiten Frankfurt–Fall an. In der Zielgruppe waren es demnach nicht ganz 1,2 Millionen Menschen (23,2 Prozent), die eingeschaltet haben.