Dritter «Polizeiruf» mit Johanna Wokalek: Premiere bei Hofer Filmtagen

Vierter Wokalek–Fall ist ebenfalls bereits abgedreht

Auch ein vierter «Polizeiruf 110»–Krimi mit Johanna Wokalek und ihrem Kollegen Stephan Zinner ist seit September abgedreht. In «Ein feiner Tag für den Bananenfischer» geht es um drei Dragqueens, die einen Mord beobachtet haben, sich dazu jedoch in Schweigen hüllen. In den Rollen der Dragqueens sind «One for the Road»–Darsteller Božidar Kocevski (35), Meik van Severen (geb. 1992) und Patrice Griessmeier (geb. 1996) zu sehen.