Dritter Todestag: Vanessa Blumhagen erinnert an Jan Hahn

Zudem erklärt die Promi–Expertin aus dem «Frühstücksfernsehen» zu der Bedeutung des veröffentlichten Fotos auf ihrem Account mit rund 210.000 Followern: «Bei dem Treffen auf dem Foto oben hast du mir verraten, dass du nochmal Papa wirst. Was für ein wunderbarer Moment! Alles war so leicht. So schön. So voller Zuversicht. Wie immer mit dir.» Dass so viele Menschen den Moderator immer noch in ihrem Herzen tragen würden, «gefällt dir sicher, wo auch immer du jetzt bist», schreibt Blumhagen weiter. «Ich trage dich auch bei mir, zusammen mit unseren Erinnerungen.» Viele Instagram–User zeigten sich ebenso traurig unter dem Post und brachten in Kommentaren ihr Mitgefühl zum Ausdruck. «Er fehlt so sehr», kommentierte etwa Moderatorin Jennifer Knäble (44) den Post ihrer Kollegin.