Drittes Baby unterwegs: Vasektomie bei Hilary Duffs Mann Matthew Koma

In mehreren Instagram Storys nahm er die Community bei dem Prozedere mit. Er begann mit einem Selfie im Auto mit der Bildunterschrift: «Es ist Vasektomie–Tag!» und posierte danach in seinem weissen OP–Outfit vor einem Spiegel. Dass ihm der Eingriff offenbar wenig zu schaffen machte, zeigten danach seine Kommentare: «Es ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser als der Gang zum Zahnarzt. [...] 10/10, würde ich empfehlen.»