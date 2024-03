Drittes Kind: Sarah und Dominic Harrison verraten das Babygeschlecht

Dominic und Sarah Harrison (beide 32) freuen sich derzeit auf ihr drittes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündeten die Influencer am Valentinstag (14. Februar) auf ihren jeweiligen Instagram–Accounts. Am vergangenen Donnerstag gab es dann eine grosse Gender Reveal Party mit Freunden und Familie. Welches Geschlecht dabei enthüllt wurde, wollte das Paar zunächst für sich behalten. Doch am Tag darauf teilten sie die Neuigkeit nun auch mit ihrer Community.