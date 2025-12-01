Drittes Kind: Sienna Miller hüllt Babybauch in transparente Traumrobe

Oli Green begleitete seine Partnerin in einem klassischen dunkelgrauen Anzug mit cremefarbenem Hemd. Das Paar ist seit 2021 liiert und hat seit 2024 eine gemeinsame Tochter. Auf dem blauen Teppich in London posierten die beiden sichtlich glücklich. Bereits ihre zweite Schwangerschaft hatte sie modisch in Szene gesetzt: Bei der «Vogue World: London» 2023 schritt die schwangere Miller in einem ausladenden Rock von Schiaparelli und einem gerafften, bauchfreien Shirt über den roten Teppich.