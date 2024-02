«Drittes Wunder»: Angelina und Sebastian Pannek werden wieder Eltern

Angelina Pannek (32) und Ehemann Sebastian Pannek (37) haben Baby–News bei Instagram verkündet. «Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder», schreiben sie am Valentinstag (14. Februar) in einem gemeinsamen Post. Dazu veröffentlichten sie ein Pärchenfoto, auf dem sich Angelina Pannek in einem in Gold funkelnden Look zeigt, der ihren Babybauch zur Geltung bringt. Sebastian Pannek trägt hingegen mit weissem Hemd und beiger Hose ein legeres Outfit. Gemeinsam strahlen die werdenden Eltern in die Kamera, im Hintergrund sind Herzchen–Luftballons zu sehen.