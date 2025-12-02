Driving home for Christmas: Dann ist zu Weihnachten Stau zu erwarten

Der Heiligabend fällt 2025 auf einen Mittwoch. Der ADAC geht davon aus, dass am Wochenende vor dem Fest bereits ein hohes Verkehrsaufkommen auf den deutschen Autobahnen herrscht. Viele, die mit dem Auto reisen, werden der Einschätzung zufolge am Nachmittag des 19. Dezembers aufbrechen – nach dem Schulschluss. Auch für den Samstag, den 20. Dezember, wird dies erwartet. Daneben werden wohl die Innenstädte noch einmal recht hoch frequentiert sein, denn die Geschenke kaufen sich nicht von selbst.