Drohender Schauspielerstreik: Heftige Kritik an Fran Drescher

In Hollywood erntete Drescher für ihren schlecht getimten Italien-Trip jede Menge Kritik. «Das lässt eine Gewerkschaftsvorsitzende schrecklich aussehen, es sei denn, der Verhandlungstisch ist nach Italien verlagert worden», twitterte etwa Serienschöpferin Taffy Brodesser-Akner (47) als Reaktion. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA liess jedoch gegenüber dem «Hollywood Reporter» erklären, dass Drescher «an jedem Tag entweder vor Ort oder per Videocall» an den laufenden Verhandlungen teilgenommen habe, und sich spätestens am Dienstag wieder in Los Angeles aufhalten werde.