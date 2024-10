Droht Pietro Lombardi «DSDS»-Aus wie dem Wendler und Xavier Naidoo?

Michael Wendler wurde 2021 sogar herausgeschnitten

Michael Wendler kündigte im Oktober 2020 in einem Instagram–Clip sein Aus bei «DSDS» an und löste gleichzeitig seinen Vertrag mit RTL auf. Wendler verstrickte sich immer mehr in Verschwörungstheorien, sodass RTL im Januar 2021 endgültig die Reissleine zog. Der Schlagersänger hatte zuvor behauptet, eine am 5. Januar von Bund und Ländern festgelegte Corona–Massnahme würde Zustände wie in Konzentrationslagern schaffen, wovon sich RTL klar distanzierte.