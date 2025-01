Drohte Sean «Diddy» Combs einer Journalistin mit Mord?

Der einstige Musik–Mogul sitzt derzeit in New York City in Untersuchungshaft. Ihm wird in über 30 Klagen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Im Mai soll der Prozess gegen ihn beginnen. Combs weist bislang alle Vorwürfe entschieden zurück. «The Fall of Diddy» wird am 27. und 28. Januar bei Investigation Discovery und auf Max ausgestrahlt.