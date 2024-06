«Druck und Ausnahmesituation»: Hans Sigl erzählt vom «Bergdoktor»-Dreh

Seit Mai entstehen in Going am Wilden Kaiser im österreichischen Tirol die neuen Folgen der beliebten TV–Reihe «Der Bergdoktor» (seit 2008, ZDF). Nun gewährt Hauptdarsteller Hans Sigl (54) einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Der Anlass: Die ersten beiden Episoden der 18. Staffel sind im Kasten.