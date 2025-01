Dschungel-Beichte: Lilly Becker war eine Nacht im Gefängnis

Boris Becker muss aufgeben

Während Lilly Becker im Dschungelcamp momentan um die Dschungelkrone kämpft, ist für ihren Ex–Mann Boris Becker (57) das Abenteuer Wildnis unterdessen jäh beendet worden. Bei den Dreharbeiten zur neuen Netflix–Show «Bear Hunt – Die Promi–Jagd» («Celebrity Bear Hunt») musste der ehemalige Tennisstar bereits frühzeitig das Handtuch werfen, nachdem er sich am ersten Tag das Knie verdreht hatte. Das enthüllte Produktions–Chef Ben Mitchell laut der britischen «The Sun». In der neuen Show werden zwölf Prominente im costa–ricanischen Dschungel ausgesetzt und müssen in der Wildnis überleben.