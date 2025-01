Dschungel-Legende Georgina Fleur teilt gegen Sam Dylan aus

Beim Publikum scheint er es sich deswegen bereits an Tag eins verscherzt zu haben – in den sozialen Netzwerken wünscht sich manch ein Zuschauer gar, Dylan möge so schnell wie möglich die Biege machen. Ausgerechnet eine Dschungel–Legende wittert hinter Dylans Verhalten aber eiskaltes Kalkül.