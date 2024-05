Dschungel-Legende Hanka Rackwitz enthüllt: «Ich will keinen Sex mehr»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das 20. Jubiläum von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» stehen seit Montag (13. Mai) fest. Neben anderen Dschungelcamp–Legenden wie Kader Loth (51), Daniela Büchner (46) oder Gigi Birofio (24) nimmt auch die ehemalige TV–Maklerin Hanka Rackwitz (55) an «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» teil, und kämpft um den Titel «Legende der Dschungelgeschichte». Doch im Gegensatz zu ihren Mitcampern war es in den vergangenen Jahren still um die 55–Jährige geworden. Dem Sender RTL gab Rackwitz jetzt einen Einblick in ihr neues Leben fernab der TV–Kameras.