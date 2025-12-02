Dschungel, Tanz & Drama: Diese Promikids sorgten 2025 für TV-Trubel

Im Jahr 2025 wagten sich zahlreiche Promi–Kinder ins Rampenlicht und suchten ihren eigenen Platz in der TV–Welt. Ob Reality–Show, Tanzparkett oder Modelbühne – die Söhne und Töchter bekannter Stars waren so präsent wie selten zuvor. Ein Überblick über die TV–Auftritte der Promikids 2025.
Alessia Herren im Dschungelcamp
Gleich zu Beginn des Jahres sorgte Alessia Herren (23) im Dschungelcamp für Aufsehen. Für die Tochter des verstorbenen Schlagersängers und Schauspielers Willi Herren (1975–2021), der in der Sendung 2004 den dritten Platz belegte, reichte es immerhin auch für Platz drei. Die 23–Jährige war auch schon im «Kampf der Realitystars» oder dem «Sommerhaus der Stars» zu sehen. Nach ihrer Dschungelcamp–Teilnahme war sie 2025 noch Kandidatin in den Comedy–Game–Shows «Crash Games – Bruchlandung der Realitystars» oder «Deutschlands dümmster Promi».
Elias Becker bei «GNTM»
Im vergangenen März legte Boris Beckers (58) Sohn Elias Becker (26) einen Gastauftritt im deutschen TV hin. Bei «Germany's next Topmodel» nahm er neben Heidi Klum (52) Platz und bewertete in Los Angeles den Denim–Walk der Male Models. Mit seinen braunen Locken, markanten blau–grünen Augen und einer Grösse von 1,88 Metern hat sich Becker längst selbst einen Namen in der Modewelt gemacht. Neben seiner Karriere als Model tritt Elias Becker, der heute in New York lebt, auch immer wieder als DJ auf. Im Oktober war Becker noch einmal im TV zu sehen – als Spieler bei der «Promi Padel WM» auf ProSieben.
Diego Pooth bei «Let's Dance» und «Schlag den Star»
Diego Pooth (22) stellte ab 21. Februar seine Tanzqualitäten unter Beweis. Der Sohn von Verona Pooth (57) trat bei der RTL–Show «Let's Dance» an. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) gewann er die 18. Staffel und setzte sich überraschend gegen Turn–Olympiasieger Fabian Hambüchen (38) und Para–Schwimmer Taliso Engel (23) durch. Ein gemeinsamer TV–Auftritt mit seiner Mutter folgte im September: Verona und Diego Pooth traten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) bei «Schlag den Star» an. In der Live–Show standen nach zahlreichen Führungswechseln schliesslich um 1.52 Uhr die Ochsenknechts als Sieger fest.
Sarah–Jane Wollny und Achim Petry bei «Promi Big Brother»
Sie konnte auf prominente Familienunterstützung zählen: Sarah–Jane Wollny (27) zog im Herbst ins «Promi Big Brother»–Haus. Die Tochter von Silvia Wollny (60), die selbst 2018 die sechste Staffel von «Promi Big Brother» gewonnen hat, wollte sich «als starke, selbstbewusste Frau» in der Realitysendung präsentieren. Dies durfte sie jedoch nur bis Tag zehn, dann musste sie den Container mit Platz elf verlassen.
Er wollte «Humor, Ehrgeiz und Bodenständigkeit» in der Promi–WG zeigen, wie Achim Petry (51), der Sohn von Wolfgang Petry (74), vorab Sat.1 verriet. Er wolle «neue Eindrücke gewinnen, an Grenzen gehen und einfach nur Spass haben», gab der 51–Jährige, der wie sein Vater als Sänger unterwegs ist, weiter an. Für ihn reichte es nur für Platz acht.
Jimi Blue Ochsenknecht bei «Villa der Versuchung», «Are You The One?» und «PBB»
Ein Promi–Sohn schob 2025 seine Reality–TV–Karriere an. Jimi Blue Ochsenknecht (33) zog in die «Villa der Versuchung» (Sat.1) ein, um mit 13 weiteren Promis zu beweisen, dass er auf Luxus verzichten kann. Der Sprössling von Natascha und Uwe (69) Ochsenknecht wollte zudem sein «Perfect Match» bei «Are You The One? – Realitystars in Love» (RTL+) finden, doch mit der grossen Liebe wurde es nichts. Einen Erfolg verbuchte Ochsenknecht, der dieses Jahr aufgrund eines Gefängnisaufenthalts Schlagzeilen machte, Ende 2025: Er holte sich im Oktober den Sieg im «Promi Big Brother»–Haus.
Joe Laschet bei «Die Verräter»
Im April war Mode–Influencer Joe Laschet (36) in der RTL–Strategie–Show «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» zu sehen. «Als die Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut», erzählte der Sohn von Armin Laschet (64) vor Ausstrahlung über sein erstes TV–Engagement im Interview mit spot on news. «Ich habe die erste Staffel gesehen und die hat mich richtig gefesselt. Das wollte ich natürlich direkt mitmachen.» Am Ende wurde es nur der sechste Platz. Es folgte im Herbst ein Auftritt in «Deutschlands dümmster Promi».
Gabriel Kelly in «Most Wanted»
Nachdem er 2024 die RTL–Tanzshow «Let‹s Dance» gewonnen hatte, war Angelo Kellys (43) Sohn Gabriel Kelly (24) 2025 in einem gänzlich anderen Format zu sehen: Mit seiner «Let›s Dance»–Kollegin Ann–Kathrin Bendixen (26) nahm er an der Strategie–Show «Most Wanted – Wer entkommt?» teil. Als «Targets» konnten sie am Ende den «Huntern» nicht entkommen und wurden gefasst. Das Besondere: Einer der Jäger, der die Promis auf der Flucht schnappen musste, war Gabriels Onkel Joey Kelly (52).