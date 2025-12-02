Dschungel, Tanz & Drama: Diese Promikids sorgten 2025 für TV-Trubel

Elias Becker bei «GNTM»

Im vergangenen März legte Boris Beckers (58) Sohn Elias Becker (26) einen Gastauftritt im deutschen TV hin. Bei «Germany's next Topmodel» nahm er neben Heidi Klum (52) Platz und bewertete in Los Angeles den Denim–Walk der Male Models. Mit seinen braunen Locken, markanten blau–grünen Augen und einer Grösse von 1,88 Metern hat sich Becker längst selbst einen Namen in der Modewelt gemacht. Neben seiner Karriere als Model tritt Elias Becker, der heute in New York lebt, auch immer wieder als DJ auf. Im Oktober war Becker noch einmal im TV zu sehen – als Spieler bei der «Promi Padel WM» auf ProSieben.