Dschungelcamp 2022: Das sind die drei Finalisten

Der Vorfall habe das Leben des Paares «von heute auf morgen» verändert. «Jeder Tag ist ein Kampf, an dem man versucht sich selbst oder die eigene Frau aus diesem Gedankenstrudel und diesen Bildern im Kopf raus zu reissen.» Er sei ein herzensguter Mensch, aber der Hass und Zorn sei «sehr, sehr gross» gewesen. «Es ist abscheulich, sich mit so Gedanken auseinandersetzen zu müssen. Je mehr Gerichtstage wir hatten, je mehr für uns gesprochen wurde, desto mehr und mehr kamen wir in so einen Frieden damit.» Die letzten drei Jahre musste das Paar heilen. «Unsere Liebe ist jetzt stärker denn je. Edith ist mein Ein und Alles, ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich bin der Ritter an ihrer Seite, der sie fortan beschützt.»