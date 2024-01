Dschungelcamp 2024: Angezählte Kim Virginia muss nun hoffen

Für andere ein Horror, für Lucy Diakovska «ein grosser Spass»

In der Dschungelprüfung «Hotel Versage» musste No–Angels–Sängerin Lucy Diakovska (47) sich Schlüssel schnappen und unter Zeitdruck Hotelzimmer nach den obligatorischen Sternen durchsuchen. In Koffern, Kleiderschränken und Co. versteckten sich aber auch Schlangen, Kakerlaken und weiteres Getier – im Badezimmer warteten gar Unmengen an Fleischabfällen. Auch wenn das Ergebnis von nur vier Sternen nicht darauf hindeutet, machte die aufgedrehte Sängerin ihre Sache wirklich gut. Und «ein grosser Spass» war es auch für sie.