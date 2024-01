Dschungelcamp 2024: Anya Elsner verbringt die Nacht mit David Odonkor

Anya Elsner und David Odonkor verbringen die Nacht zusammen

So hatte Ex–«Germany‹s next Topmodel»–Teilnehmerin Anya Elsner (20) schon zuvor keinen Hehl daraus gemacht, am vergebenen Ex–Fussballnationalspieler David Odonkor (39) Gefallen zu finden. Wenig überraschend sind die beiden Dschungelcamper dann in der Nacht zur gemeinsamen Wache eingeteilt, wobei sich Anya in Wunschträumen bereits fast am Ziel wähnt. «Das Schönste, was passieren würde, wär, wenn er sagt: ›Anya, du bist meine Traumfrau, ich will dich kennenlernen!'», hofft die 20–Jährige.