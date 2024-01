Dschungelcamp 2024: Eine Kandidatin blickt dem Tod ins Auge

Es geht also wieder los. RTL ist am 19. Januar sozusagen in die Jubiläumsstaffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gestartet. 20 Jahre ist es her, dass die erste Episode der Show über die deutschen TV–Bildschirme flimmerte. Auch in der mittlerweile 17. Staffel stellen sich wieder bekannte und weniger bekannte Promis dem Abenteuer. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in diesem Jahr um die Dschungelkrone und mussten sich auch schon in der ersten neuen Episode mehreren Prüfungen stellen.