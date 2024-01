Dschungelcamp 2024: Liebes-Streit am Lagerfeuer

Die zwei Gesichter des Mike Heiter sind auch Thema am Lagerfeuer. «Bei ihm ist alles manipulativ. Im TV kommt der immer super nett rüber», klagt Kim. Das finden auch die Kolleginnen und Kollegen wie Twenty4Tim und Anya Elsner (20). Hin– und hergerissen ist Kim in Bezug auf Mike trotz seiner beiden Seiten – oder gerade deswegen. «Ich will ihn eigentlich nur noch in der Hölle brennen sehen. Ok, vielleicht bumsen, vielleicht». Bei «Are you the One», wo sie sich kennengelernt haben, liessen sich Kim und Mike von Kameras bei letzterem nicht stören. Im Dschungel wäre ein intimer Austausch eine Premiere.