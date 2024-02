Dschungelcamp 2024: «No Angels»-Star Lucy Diakovska erklimmt den Thron

Wieder in der australischen Wirklichkeit angekommen, gönnt der sich zunächst in einer einschlägigen Fast–Food–Kette einen Hamburger. Nach geglückter Bestellung («My English is not so good but I need food») beisst er genüsslich hinein, nickt zustimmend und wirkt beim Essen glücklicher als in Leylas Armen. Jetzt geht es Mike wieder gut, dennoch hofft er, später im Beach Club nicht seiner Ex Kim Virginia zu begegnen, die ihm zuvor den Grossteil des Camps zur veritablen Hölle gemacht hatte.