Dschungelcamp 2025: Das sind die Luxusartikel der Stars

Wenn zwölf Prominente am Freitag, dem 24. Januar, ihr komfortables Hotelleben gegen Pritsche und Reis mit Bohnen eintauschen, will die Wahl der erlaubten Luxusartikel gut überlegt sein. Je zwei Gegenstände dürfen die Dschungelcamp–Kandidaten 2025 für die RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mit in den australischen Busch nehmen. Dabei kristallisieren sich klare Favoriten heraus – aber auch einige höchst ungewöhnliche Entscheidungen.