Dschungelcamp 2025: Gehen diese Trash-TV-Stars nach Australien?

Aktuell vergeht kaum ein Tag, ohne neue Dschungelcamp–Gerüchte in den entsprechenden Medien: Wie die «Bild»–Zeitung nun am Montagabend, dem 9. Dezember, berichtet, sollen für die kommende Staffel der RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mittlerweile drei weitere Promis feststehen. Dem aktuellen Artikel zufolge werden der ehemalige «Temptation Island»–Kandidat Yasin Mohamed (33), der «Sommerhaus der Stars»–Teilnehmer Maurice Dziwak und Willi Herrens (1975–2021) Tochter Alessia Herren (22) Anfang 2025 in Australien mit von der Partie sein.