Dschungelcamp 2026: 90 Prozent der Dschungelprüfungen diesmal neu

Für ihn ist das Dschungelcamp eine Herausforderung und vor allem ein Neuanfang. Er will sich dem Publikum so zeigen, wie er wirklich ist. Nach dem Skandal wurde viel über ihn geschrieben. Jetzt will er «dem Publikum die Entscheidung geben, ob das was geschrieben wird wirklich so ist oder ob man sich nicht selbst eine Meinung bildet».