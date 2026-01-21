Dschungelcamp 2026: Das sind die Luxusartikel der Stars

Familienerinnerungen und die Eitelkeit im Fokus

Reality–TV–Kandidatin Eva Benetatou (33) nimmt ein Kissen mit einem Bild von Sohn George sowie ein Parfüm mit. Mitcamperin Samira Yavuz (32) setzt ebenso auf ein Kissen mit einem Fotoaufdruck ihrer beiden Kinder und auf einen Lippenpflegestift. Schauspielerin Mirja du Mont (50) tut es ihnen gleich und setzt auf eine ähnliche Kombi: Ein Kissen mit ihren Kindern drauf und Make–up dürfen für sie im Camp nicht fehlen. Die Schweizer Reality–Darstellerin Ariel (27) komplettiert die Runde mit einem bedruckten Kissen, das ihre Tochter und ihren verstorbenen Vater zeigt. Des Weiteren soll ein Lipgloss für «ein bisschen Farbe im Gesicht» sorgen.