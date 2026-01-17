Dschungelcamp 2026: Die letzten Promis heben ab

Die ersten Dschungelcamper sind schon gelandet

Andere Mitcamperinnen und Mitcamper sind bereits in Australien gelandet, darunter laut RTL Simone Ballack (49) in Begleitung von Managerin und Freundin Birgit Fischer–Höper und Hubert Fella (58), der mit seinem besten Freund Patrick Kroner angereist ist und während der Reise seinen Geburtstag am 15. Januar gefeiert hat. «Ich bin topfit hier angekommen», beschreibt Fella seinen angenehmen Trip. Für Ballack war die Reise eine besondere Herausforderung: «Für das, dass ich Flugangst habe, war es, sagen wir mal den Umständen entsprechend in Ordnung.» Sie habe sich viel abgelenkt, viel gegessen und viel herumgewurstelt.