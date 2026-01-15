Dschungelcamp 2026: Diese Begleitpersonen unterstützen die Stars

Claudia Obert als schlagfertige Unterstützung

Ein besonderer Hingucker dürfte in diesem Jahr Eva Benetatous (33) Begleitung werden. Die 33–Jährige setzt auf Freundin Claudia Obert (64) – und die ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. «Ich weiss, dass Claudia wie eine Löwin vor mir stehen wird und ihr Bestes geben wird und euch alle unterhalten wird. Und vor allem wird sie vielleicht der ein oder anderen Situation mal den Wind aus den Segeln nehmen», erklärt Eva Benetatou laut RTL ihre Wahl.