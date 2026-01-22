Dschungelcamp 2026: Für fünf Stars hat das Abenteuer schon begonnen

Dschungel statt Dusche

Apropos: Belstler–Boettcher hätte sich vor der Abreise gerne noch unter die reguläre Dusche gestellt, doch dafür war offenbar keine Zeit mehr: «Ich habe vergessen, zu duschen! Die haben mich geweckt und ich musste los!», so die ehemalige «Marienhof»–Darstellerin. Noch habe sich ihr Angstschweiss in Anbetracht der anstehenden Dschungelprüfungen aber nicht negativ bemerkbar gemacht, beteuern ihre baldigen Mitcamper halbwegs diplomatisch: «Es geht noch, der Wind ist stark gerade.»