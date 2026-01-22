Dschungelcamp 2026: Für fünf Stars hat das Abenteuer schon begonnen

Der eigentliche Startschuss der neuen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» fällt zwar erst am 23. Januar ab 20:15 Uhr bei RTL. Für fünf der zwölf teilnehmenden Promis startete das Abenteuer in Richtung Wildnis aber bereits: Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler–Boettcher wurden von den beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen per Helikopter am australischen Strand bereits in Empfang genommen – für eine Kandidatin offenbar zu überhastet.
«Noch freut ihr euch», kommentierte Zietlow in einem Clip von «RTL» die überschwängliche Freude der fünf Frühstarter, als sie und ihr Kollege aus dem Hubschrauber steigen. Wer wüsste besser als das «IBES»–Urgestein, was die Kandidatinnen und Kandidaten in den kommenden Tagen alles über sich ergehen (und ergiessen) lassen müssen?
Dschungel statt Dusche
Apropos: Belstler–Boettcher hätte sich vor der Abreise gerne noch unter die reguläre Dusche gestellt, doch dafür war offenbar keine Zeit mehr: «Ich habe vergessen, zu duschen! Die haben mich geweckt und ich musste los!», so die ehemalige «Marienhof»–Darstellerin. Noch habe sich ihr Angstschweiss in Anbetracht der anstehenden Dschungelprüfungen aber nicht negativ bemerkbar gemacht, beteuern ihre baldigen Mitcamper halbwegs diplomatisch: «Es geht noch, der Wind ist stark gerade.»
Bei den sieben weiteren teilnehmenden Stars, die dann am Freitag ins Camp ziehen werden, handelt es sich um die Schauspieler Mirja du Mont und Hardy Krüger, Ex–«Bauer sucht Frau»–Kandidat Patrick Romer, Musiker Gil Ofarim sowie die Reality–Persönlichkeiten Eva Benetatou, Umut Tekin und die Schweizer Reality–Darstellerin Ariel.
Grösstes Augenmerk der Dschungelcamper und des TV–Publikums gleichermassen dürfte auf Ofarim liegen, der nach dem Davidstern–Eklat seinen arg ramponierten Ruf aufpolieren will – oder alles womöglich noch schlimmer macht?
Die neue Staffel läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. Das Finale der neuen Dschungelcamp–Staffel ist für den 8. Februar angesetzt.