Dschungelcamp 2026: Hubert Fella oben auf der Kandidaten-Wunschliste?

Hubert Fella könnte sich Tipps von Matthias Mangiapane holen

Tipps für die Teilnahme könnte er sich von Mangiapane holen, der selbst schon bei «IBES» war. «Enttäuscht bin ich nicht, ganz ehrlich», sagte er damals laut des Senders nach seinem Auszug. «Ich bin mega happy, auf Platz fünf gelandet zu sein. Ich habe ja gedacht, dass ich viel, viel früher gehen muss.» Ob Fella aber wirklich mitmischt? RTL wollte sich gegenüber der Tageszeitung nicht zu den möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der neuen Staffel vorab äussern.